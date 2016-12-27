Вдова Таривердиева стала директором Кафедрального собора

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области.

"Веру Гориславовну Таривердиеву не надо особо представлять, но, тем не менее, она — музыковед, президент благотворительного фонда Микаэла Таривердиева, арт-директор международного конкурса. Ее имя 20 лет связано с Калининградской областью. Она явилась инициатором того самого первого международного фестиваля органистов", — сказал Алиханов.

"Я очень хочу, чтобы учреждение успешно развивалось. Это культурное пространство достойно яркой творческой жизни. В планах — создать систему музыкальных абонементов, которая существует во всех серьезных учреждениях культуры. Также планируется организовать при соборе художественный совет", — сказала Таривердиева.

Она отметила, что о включении в состав совета при соборе ведутся переговоры с генеральным продюсером фестиваля "Балтийские сезоны" Давидом Смелянским и известным пианистом Денисом Мацуевым. Ежегодно Кафедральный собор посещают более 90 тысяч туристов. Только в этом году на сцене прошло почти 650 концертов. В январе в соборе будет объявлен конкурс на замещение двух вакантных должностей органистов. Результаты конкурса станут известны в марте следующего года.