Зоозащитники назвали Бибера нарциссичным незрелым позером

Причиной послужило то, что певец появился на публике в шубе из настоящего меха, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Daily Mail.



Джастин Бибер

«Он ведет себя, как нарциссичный незрелый позер. Он не может понять, что его пристрастие к шопингу ведет к неоправданному страданию таких зверей, как тигрята, дикие койоты и детеныши обезьян», — заявила представительница организации Мойра Колли.

Зоозащитница напомнила об инциденте 2013 года, когда у Бибера конфисковали ручную обезьяну в Мюнхене.

Ранее 21 декабря исполнителя, надевшего шубу в теплую погоду, сравнили с Чубаккой из киносаги «Звездные войны».