12-летний сын гитариста Metallica станет басистом Korn

Как разъяснила группа на своей странице в соцсети Facebook, ее постоянный бас-гитарист Филди не сможет принять участие в концертах в пяти странах Южной Америки из-за "непредвиденных обстоятельств".

"Должность бас-гитариста займет 12-летний сын (бас-гитариста) Metallica Роберта Трухильо и член группы The Helmets Тай Трухильо… Мы очень воодушевлены возможностью провести ряд концертов с таким молодым исполнителем, как Тай", — говорится в заявлении группы.

Южноамериканский тур группы, играющей в жанре ню-метал, стартует 17 апреля. Как сообщила группа, Филди вернется к концертной деятельности 6 мая. Впрочем, ряд поклонников оказались разгневаны таким известием, передает РИА Новости.

"Да вы серьезно?… Вы не так часто бываете в Южной Америке, некоторые ждут годами и происходит вот такое. Проявите уважение к профессиональным музыкантам…. Я видел три видео парня, как он играет. Не впечатлило, он хорош для своего возраста, но люди платят довольно много, чтобы увидеть группу целиком", — написал в комментариях к сообщению группы один из ее поклонников, слова которого одобрили более 370 человек.