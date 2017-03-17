«Адаптация» выпустила «Radio Resistance»

Новый альбом группы «Адаптация» – это своеобразное подведение итогов накануне 25-летия коллектива. Музыканты записали двадцать песен из 90-х годов нынешним составом со звуком, в котором сейчас работает команда. Как отмечает Ермен Анти, в то время было написано немало хороших произведений, однако техническая база и отсутствие возможности работать в профессиональных студиях не позволили реализовать задуманное в полной мере.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4194536'>Radio Resistance</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/3612728'>Адаптация</a> на Яндекс.Музыке

«Там, где нужны были краски и холст, мы вынуждены были использовать бумагу и грифельные карандаши. Карандашные рисунки получились дерзкими и страстными; вы их знаете, многие из вас, очевидно, их любят. Но – творческая задача не была решена до конца. До сих пор не существовало версий “Бищара-рая”, “Маяка над соломенным городом” и других старых хитов, которые бы меня устраивали» – говорит Ермен.

Релиз альбома «Radio Resistance» осуществило музыкальное издательство «Выргород», пишет "Репродуктор". Лейбл выпустил эту работу на компакт-дисках в формате шестиполосного диджипака. В первую часть альбома вошло десять композиций.

Цифровая версия альбома на текущий момент доступна для загрузки в GooglePlay. Также запись можно послушать онлайн на официальной странице «Адаптации» в социальной сети «Вконтакте» и через сервис «Яндекс.Музыка».