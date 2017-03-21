Al Bano госпитализирован после концерта

Исполнитель почувствовал себя плохо в воскресенье вечером, когда возвращался домой в Апулию с концерта из соседней области Марке, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания. Водитель автомобиля заметил, что 73-летний артист испытывает трудности с речью, и доставил его в ближайшую больницу города Бари по совету лечащих врачей из Милана.



Аль Бано

После обследования Аль Бано и его близкие приняли решение переместиться в лечебное учреждение соседнего города Лечче, которое специализируется на лечении последствий инсульта.

Состояние Аль Бано не вызывает опасений, сейчас он находится в сознании под наблюдением врачей и проходит многочасовую процедуру по растворению тромба в кровеносных сосудах и восстановлению кровотока.

В декабре популярный в России исполнитель перенес операцию после двух инфарктов. Уже в феврале ветеран итальянской эстрады вернулся в строй, выступив с новой песней на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.