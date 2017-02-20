Александр Кутиков выпустит два винила

«Для начала я выпущу свой винил. Альбом «Бесконечномгновенно» выйдет в виниловой версии, презентацию я планирую 20-го апреля. Именно виниловой версии, потому что сам альбом вышел где-то месяцев 8-10 тому назад. А после того, как я сделаю альбом «Бесконечномгновенно» на виниле, сделаю, уже как продюсер (я говорю «я», потому что являюсь продюсером этого альбома), так вот, мы сделаем в Германии виниловую версию нашего альбома, который называется «Вы». Как мы и обещали многим нашим поклонникам – что будет обязательно винил. Это будет высококачественный винил, аудиофильский, 180-граммовый», - рассказал НСН артист.



Александр Кутиков

Обложку виниловой пластинки «Вы», как и обложку диска, будут украшать многочисленные селфи, присланные поклонниками группе «Машина времени».