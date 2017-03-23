Алексей Рыбников и Герард Васильев получили госнаграды

В числе прочих профессор кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории имени Чайковского Михаил Воскресенский получил орден Дружбы.
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени присужден композитору Алексею Рыбникову. На церемонии он отсутствовал. Также не было народного артиста России, артиста-вокалиста Московского государственного академического театра оперетты Герарда Васильева, который удостоен Почетной грамоты президента России.
Церемония награждения состоялась в Большом театре.
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