Алексей Учитель просит 90 млн на фильм про Цоя

Об этом режиссер сообщил на защите проектов в "Фонде кино".

Учитель планирует сделать картину без актера, который играл бы роль Цоя. По задумке режиссера, главным героем станет водитель, который сбил музыканта, а сюжет фильма сконцентрируется вокруг истории о том, как близкие и знакомые Цоя везли на автобусе его тело до Санкт-Петербурга.

В кинокартине будут звучать песни группы "Кино", так как студии Учителя "Рок" принадлежат права на восемь композиций коллектива. Бюджет проекта составит 150 миллионов рублей. Компания просит у "Фонда кино" 90 миллионов рублей, две трети суммы — на безвозвратной основе.

Ранее сообщалось, что фильм о малоизвестных фактах биографии Цоя снимет режиссер Кирилл Серебренников. Картина расскажет о том, как молодой музыкант записывает свой новый альбом. Как уточнил РИА Новости продюсер проекта Илья Стюарт, съемки скоро начнутся в Санкт-Петербурге.

"История Цоя у Серебренникова — это история семнадцатилетнего парня, а у нас конец пути. Тематически они не пересекаются", — подчеркнул Алексей Учитель.