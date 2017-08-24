Алла Пугачева пожаловалась на маленькую пенсию

Обращаясь к Никите и Алене, Алла Борисовна выразила надежду на то, что они будут справляться с бытом собственными силами. Звезда также призналась, что будучи пенсионеркой, не получает больших выплат от государства. Гости вечера поддержали народную артистку СССР бурными аплодисментами.



Алла Пугачева

«Дети мои, если что, звоните. Вы теперь самостоятельная семья. Вам теперь никакая помощь не нужна. Я так рада, пенсия же у меня маленькая. Но год еще протяну. Думаю, что за этот год — я уже молилась и нагадала — у тебя все получится, о чем ты мечтаешь», — обратилась Пугачева к внуку и его молодой жене.

Ранее в прессе появлялись сведения о размере пенсии Аллы Борисовны. Когда звезде исполнилось 55 лет, ей назначили регулярные выплаты в размере двух тысяч. С течением времени они увеличились в несколько раз. Так, два года назад Примадонна получала 10700 рублей в месяц, пишет "Стархит".