Алла Пугачева уволила Михаила Гребенщикова

Несколько десятков ребят под руководством певицы продолжили обучение вокалу, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Правда, в новом сезоне в учреждении Пугачевой произошли значительные перемены.

«Мы попросили Аллу Борисовну уволить из школы Михаила Гребенщикова, – поделились со «СтарХитом» родители одного из подопечных студии. – Многих не устраивала его манера работы.

Миша мог прийти на занятие или отчетный концерт в «нерабочем» состоянии, грубил, вел себя по-хамски. По просьбе мамы написал песню для ученика, а потом ни с того ни с сего отдал композицию другому ребенку.

Претензии к Гребенщикову копились несколько месяцев, мы долго его терпели, но в конце концов не выдержали и коллективно обратились к Пугачевой. Она ведь вообще думала закрывать школу: мол, та нерентабельная, аренда помещения в центре Москвы стоит огромных денег. Для нас большая честь учить у нее детей, Алла Борисовна – мегапрофессионал, который обожает своих подопечных, щедро делится с ними опытом, знаниями. Посовещавшись, мы взяли все расходы по оплате аренды на себя. Но попросили избавить нас от Гребенщикова».

Как удалось выяснить «СтарХиту», Примадонна пошла навстречу, и с сентября Михаил больше в ее студии не работает. С самого основания он выполнял в мастерской обязанности креативного продюсера. Но пока отказывается комментировать увольнение.

«Да мне плевать на мнение родителей, они вообще кто?» – в сердцах заявил Гребенщиков «СтарХиту».

Однако вещи из школы, расположенной на пятом этаже торгового центра «Лотте Плаза», шоумен уже забрал. Без работы Михаил не остался – сейчас музыкант занимается написанием новых песен, сотрудничает с артистами, выступает на сборных концертах в разных городах.