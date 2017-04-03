Аллу Пугачеву одели в пайетки

Он придумал для нее смелый образ деловой и романтичной женщины одновременно, который пришелся по душе Алле Борисовне и всякий раз приводит в восторг ее поклонников. Алла Пугачева публично обратилась к бывшему зятю

Между тем, дизайнер продолжает свои смелые эксперименты над стилем Примадонны, демонстрируя, что она может выглядеть еще моложе и краше. Накануне Алишер разместил в своем микроблоге новый снимок Аллы Пугачевой, на котором она запечатлена в неожиданном образе. Стильный костюм Примадонны весь расшит пайетками.



Алла Пугачева

«Вот делаю для Аллы Борисовны веселенькие вещи для жизни, чтобы секси-пекси выглядела, а она стесняется. Еле уговорил сфоткаться в нем, да еще без грима. По мне, так Алла выглядит нереально! Я счастлив, что Алла стала другой, и потихоньку, но идет на эксперименты», - написал Алишер под фото Пугачевой.