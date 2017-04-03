Аллу Пугачеву одели в пайетки

Он придумал для нее смелый образ деловой и романтичной женщины одновременно, который пришелся по душе Алле Борисовне и всякий раз приводит в восторг ее поклонников. Алла Пугачева публично обратилась к бывшему зятю
Между тем, дизайнер продолжает свои смелые эксперименты над стилем Примадонны, демонстрируя, что она может выглядеть еще моложе и краше. Накануне Алишер разместил в своем микроблоге новый снимок Аллы Пугачевой, на котором она запечатлена в неожиданном образе. Стильный костюм Примадонны весь расшит пайетками.
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