Anacondaz презентуют новый альбом

За 7 лет своего существования Anacondaz выпустили 5 альбомов и EP, сняли два десятка видеоклипов, отыграли сотни концертов, а Pauzern-юнити группы разрослось до масштабов, о которых было сложно и мечтать в начале творческого пути.



Anacondaz

В 2016 году парни начали работу над пятым альбомом. Первым синглом с него стала песня “Поезда”. Клип вышел в июне 2016, а сам трек стал первой ласточкой с грядущего альбома в эфирах столичных FM-радиостанций.

В начале февраля состоялись премьеры ещё двух синглов: “Как танк!”, записанного специально для игры «World of Tanks: Blitz» и “Ангел” - полноценное видео на данную песню можно будет увидеть уже совсем скоро.

Официальный релиз пятого лонгплея Anacondaz, получивший название “Выходи за меня”, состоялся 24 февраля 2017 года. Альбом моментально ворвался на первые строчки чартов музыкальных магазинов. “Выходи за меня” стал еще более музыкально эклектичным и поэтически дерзким, чем предыдущие пластинки, вызвав среди фанатов жаркие споры о смыслах и звучании. Мастеринг сильно “потяжелевшего” звука вновь дело рук и ушей лондонской студии 360 Mastering, а аранжировки и сведение традиционно контролировались самими музыкантами.

В интервью The Flow, Артем и Сергей: «Альбом получился чуточку злее и громче, чем предыдущие. И он не о слабости, а о поиске силы с сопутствующими этому поиску внутренними конфликтами и метаниями…» «Мне попалась довольно меткая его характеристика – “рокстар-альбом”...»

В марте стартовал весенний этап большого гастрольного тура в поддержку нового альбома, охвативший уже более 15 городов России, СНГ и ближнего зарубежья, а впереди ещё осень!

Московская презентация состоится 21 апреля в клубе STADIUM LIVE. На этом концерте зрителей ждет огнестрельная программа из лучших песен - как новых, так и проверенных временем боевиков.

Презентацию откроют давние друзья группы, легендарные rapcore персонажи астраханской андеграунд культуры - группа «Поху&деть». В их музыке можно найти все: от хулиганских мотивов до высоких чувств. Отличительная особенность их живых выступлений – драйв и энергия, которую способны передавать эти пятеро южных парней.

21 апреля в STADIUM LIVE, на сцене самого масштабного клуба столицы, в 20:00.