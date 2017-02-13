Анна Нетребко осталась без Grammy

59-я церемония вручения престижных музыкальных премий прошла в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 12 февраля.

Награду в данной номинации поделили между собой немецкая сопрано Доротея Рёшманн (альбом Schumann & Berg) и британский оперный и камерный исполнитель Иэн Бостридж (Shakespeare Songs). Им удалось обойти, помимо Нетребко, чешскую оперную певицу Магдалену Кожену (альбом Monteverdi) и француженку Сабину Девьель (Mozart: The Weber Sisters).



Анна Нетребко

Премию в категории "Лучший альбом с объемным звучанием" присудили выходцу из России Дмитрию Липаю и его сыну Александру, которые в качестве звукоинженеров работали над диском Dutilleux: Sur Le Meme Accord; Les Citations; Mystуre De L'instant & Timbres, Espace, Mouvement, записанным Сиэтлским симфоническим оркестром. За эту же пластинку Липаи также были номинированы в категории "Лучшая работа звукоинженера над классическим альбомом", однако остались без награды. Премию в номинации "Лучшее хоровое исполнение" за пластинку Penderecki Conducts Penderecki, Volume 1 получил знаменитый польский дирижер и композитор Кшиштоф Пендерецкий. Это запись исполнения Варшавским филармоническим оркестром под управлением 83-летнего маэстро вместе с хором Варшавской национальной филармонии нескольких сочинений за авторством самого Пендерецкого. В записи принимал участие в качестве одного из солистов российский оперный певец Николай Диденко, однако, согласно правилам, Grammy в этой категории вручается лишь дирижеру оркестра и руководителю хора.

Латвийский дирижер Андрис Нелсонс получил награду в номинации "Лучшее оркестровое исполнение" за запись Shostakovich: Under Stalin’s Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9 в исполнении Бостонского симфонического оркестра под его управлением.

Данные награды вручались на предварительной церемонии, во время которой Grammy присуждаются преимущественно во второстепенных и технических номинациях, пишет ТАСС.