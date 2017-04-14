Анна Семенович может отсудить у эротического портала крупную сумму

Сайт украл кадры российской знаменитости и с их помощью зазывает мужчин «пообщаться».

«Сказать, что я в шоке, не сказать ничего, – рассказала Анна Starhit.ru. – Мне неприятно, я не давала этому сайту разрешения раскручиваться при помощи моих фото! Из-за этой жуткой ситуации мне теперь пишут друзья со всего света, кидают ссылку на сайт – мол, Аня, ты видела, что творится?»



Анна Семенович

Чтобы наказать мошенников, Анна обратилась к адвокату Сергею Жорину, который не раз помогал знаменитостям добиться справедливости.

«Согласно законодательству РФ сайт можно осудить по статье №152.1 Гражданского кодекса «Охрана изображения гражданина», – рассказал юрист «СтарХиту». – В соответствии с этой статьей запрещается распространение изображения любого человека без его согласия. В случае его нарушения гражданин имеет право подать в суд иск об удалении этого изображения и возмещении морального вреда в финансовом выражении. Его размер зависит от степени распространения информации. Суд обяжет владельца ресурса отчитаться о количестве просмотров сайта и, если оно исчисляется сотнями тысяч, потребовать соответствующую сумму. Если сайт посмотрели, например, 50 тысяч человек, Анна вполне может рассчитывать на выплату в 50 миллионов рублей».

Процесс по делу певицы начнется на следующей неделе, и звезда настроена воинственно. «Я буду до последнего отстаивать свою честь, чтобы другим неповадно было незаконно использовать чужие фотографии», – отметила Семенович.