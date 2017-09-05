Apple отказалась от музыкального фестиваля в Лондоне

Эксперты уже предположили, что корпорация приняла такое решение, чтобы иметь возможность сосредоточиться на других событиях, пишет Life.ru.

Фестиваль Apple Music Festival был запущен в 2007 году и ежегодно проводился в лондонском Roundhouse. За 10 лет существования в нём приняли участие такие артисты, как Эми Уайнхаус, Пол Маккартни, Кэти Перри, Адель, Arctic Monkeys, Coldplay, One Direction, Lady Gaga и многие другие.

Как отметили специалисты издания Music Business Worldwide, отмена фестиваля Apple Music Festival в 2017 году не будет означать конец подобных событий в будущем. Вероятно, что в следующем году "яблочная" компания вновь решит возобновить проведение музыкальных концертов.