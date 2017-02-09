Aretha Franklin завершает карьеру

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

«Должна сказать вам, в этом году я ухожу на пенсию», – сказала исполнительница.



Арета Франклин

По ее словам, до окончания карьеры она намерена записать новый альбом, который должен выйти в сентябре. В записи примет участие музыкант Стиви Уандер.

Кроме того, Франклин отметила, что не планирует полностью прекращать работу на пенсии. Она также заявила, что хочет проводить больше времени с внуками.

В 2017 году певице исполнится 75 лет. В последние годы у Франклин были проблемы со здоровьем.