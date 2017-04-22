Artik&Asti выпустили альбом «Номер 1»

В альбом вошли 13 композиций, 12 из которых абсолютно новые, ранее не издававшиеся. Все песни пропитаны всепоглощающей любовью и зажигательной энергией. В альбоме представлены песни как и в традиционном стиле группы «Номер 1», «Таких не бывает», «До последнего вздоха», «Я твоя» , так и песни, в которых ребята экспериментируют со звучанием «Зачем я тебе?!», «Lips on mine».
Трек-лист альбома :
1. Номер 1
2. Таких не бывает
3. До последнего вздоха
4. Я твоя
5. Тебе одному
6. Неделимы
7. Любовь никогда не умрёт
8. Мы будем вместе
9. Ангел
10. От тебя
11. Когда ты со мной
12. Зачем я тебе?!
13. Lips on Mine (Bonus Track)
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