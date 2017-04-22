Artik&Asti выпустили альбом «Номер 1»

В альбом вошли 13 композиций, 12 из которых абсолютно новые, ранее не издававшиеся. Все песни пропитаны всепоглощающей любовью и зажигательной энергией. В альбоме представлены песни как и в традиционном стиле группы «Номер 1», «Таких не бывает», «До последнего вздоха», «Я твоя» , так и песни, в которых ребята экспериментируют со звучанием «Зачем я тебе?!», «Lips on mine».

Трек-лист альбома :

1. Номер 1

2. Таких не бывает

3. До последнего вздоха

4. Я твоя

5. Тебе одному

6. Неделимы

7. Любовь никогда не умрёт

8. Мы будем вместе

9. Ангел

10. От тебя

11. Когда ты со мной

12. Зачем я тебе?!

13. Lips on Mine (Bonus Track)