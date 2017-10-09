Авраам Руссо готовится к разводу

Как оказалось, сейчас артист переживает не лучшие времена. Мужчина признался, что находится на грани развода с супругой Морелой.



Авраам Руссо

Для всех поклонников певца эта новость стала настоящей неожиданностью – ведь на протяжении 12 лет их отношения с женой казались идеальными. Они воспитывают двух дочерей - Эмануэллу и Аве Марию. Для многих фанатов Руссо новость о возможном расставании стала настоящей неожиданностью.

Адвокат Александр Карабанов, специализирующийся на семейных делах, присутствовал на съемках. Он поделился своими размышлениями в микроблоге, и признался, что всегда старается убедить стороны найти в себе силы и помириться.

«Семейные дела для меня эмоционально самые сложные. Необходимо сохранить непредвзятость и чистоту восприятия фактов. При этом, как адвокат, первым делом всегда стараюсь, чтобы супруги нашли в себе силы и желание сделать все для сохранения семьи. Так как именно семья является высшей ценностью, я очень надеюсь, что Авраам и его прекрасная супруга Морела в итоге разрешат свои проблемы и договорятся миром, а адвокаты в этой истории будут только выполнять роль эмоционально не вовлеченных переговорщиков», - написал юрист в микроблоге.

Эфир на канале Россия 1, 9 октября, 18:00.