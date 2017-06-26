Автор энциклопедии петербургского рока попал в реанимацию

Как стало известно «Фонтанке», скорую помощь вызвали в подземный переход у станции метро «Лиговский проспект» около полуночи. Прибывшие на место медики обнаружили автора энциклопедии петербургского рока: у 61-летнего журналиста диагностировали черепно-мозговую травму. Бурлаку оперативно отвезли в больницу.

Андрей Петрович Бурлака родился 5 ноября 1955 года. В 1984—1989 годы руководил отделом рекламы и информации Ленинградского рок-клуба; в 1985—1990 годы возглавлял созданный им музыкальный ежемесячник РИО. С 1989 по 1994 год работал редактором Ленинградской студии грамзаписи, а позднее был исполнительным продюсером российско-германской компании RGM. В 1992 вместе с Сергеем Курёхиным основал издательство «Медуза». С 1994 по 1998 работал в «Театре ДДТ». Автор и соавтор книг «В ритме эпохи», «Рок-музыка в СССР», «Кто есть кто в советском роке», «Рок-блиц».