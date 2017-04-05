Барабанщика The Fall нашли в луже крови

Об этом сообщает Lenta.ru cо ссылкой на Manchester Evening News.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Манчестера в Блэкберн. Двое неизвестных напали на музыканта и избили его, после чего затоптали.

По словам очевидцев, 34-летнего Меллинга обнаружили в луже крови. Нападавших сняли на камеры видеонаблюдения.

В настоящее время музыкант с травмами головы находится у себя дома. Менеджер The Fall Эд Блэйни подтвердил факт избиения, но отказался от дальнейших комментариев до окончания расследования.