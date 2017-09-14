Басист Kiss лично привезет юбилейный бокс-сет за $ 50 тыс

Музыкант анонсировал беспрецедентный релиз под названием “Gene Simmons: The Vault Experience”. Бокс-сет включает 150 неизданных композиций, коллекционные предметы, неопубликованные фотографии, истории создания песен и личные вещи из архивов Демона. Поклонникам по всему миру предоставляется возможность получить Vault из рук самого Симмонса.

«Любой артист может выпустить бокс-сет и не сказать спасибо своим поклонникам» — говорит Джин Симмонс. – «Я хочу отметить свой 50-летний юбилей в роке вместе со своими фэнами. Я получил массу удовольствия в процессе подготовки этого уникального подарка. Поклонникам этот бокс-сет дает возможность поучаствовать в уникальном мероприятии, которое навсегда останется с ними, мне он дает возможность лично поблагодарить фэнов за все годы, которые они поддерживали меня».



Джин Симмонс

По случаю релиза “Gene Simmons: The Vault Experience” Джин Симмонс отправится в путешествие по всему миру, во время которого будет лично встречаться с поклонниками, чтобы вручить бокс-сет, сфотографироваться и раздать автографы.

Стоимость бокс-сета 2000 $. Каждый VAULT включает в себя:

150 неизданных композиций, сочиненных и записанных Симмонсом с участием известных рок-н-рольщиков, среди которых настоящие и бывшие участники группы Kiss.

Массивную памятную книгу в кожаном переплете, содержащую десятки неопубликованных фотографий Джина Симмонса за всю его 50-летнюю карьеру.

Неизданные треки, вошедшие в этот релиз, являются эксклюзивными и не будут доступны ни в одном другом издании.

Среди прочих коллекционных предметов каждый бокс-сет будет включать изданную ограниченным тиражом экшен-фигурку Джина Симмонса без грима и огромный медальон с надписью «In Gene We Trust».

Одну уникальную памятную вещь из личного архива Джина Симмонса.

Кроме этого, для настоящих поклонников существует две дополнительные опции:

Акция «Исполнительный продюсер» стоимостью 25,000 $.

Акция «Исполнительный продюсер» стартует в Нью-Йорке 15 сентября, продлится до ноября 2017 года и пройдет в крупных городах по всему миру. Это уникальное приключение, на которое каждому поклоннику можно будет взять с собой еще одного человека. Акция «Исполнительный продюсер» включает общение каждого поклонника с Джином Симмонсом по скайпу, часовой сет с Демоном в студии, где можно будет услышать неизданные еще треки, внесение имени поклонника в список продюсеров бокс-сета, возможность сфотографироваться, снять видео и получить автографы у Джина. И, конечно же, получить один из первых бокс-сетов VAULT и специальный комплект.

Акция «Джин Симмонс у вас дома» стоимостью 50,000 $.

Акция «Джин Симмонс у вас дома» стартует в декабре в США и в крупных городах по всему миру. Акция включает в себя личную доставку бокс-сета Демоном прямо на дом или в любую другую локацию, указанную вами. Джин Симмонс проведет два часа в вашей компании, которая может включать до 25 человек. Возможность сфотографироваться, снять видео и получить автографы у Джина также предоставляются. Каждый из гостей сможет принять участие в обсуждении истории создания VAULT и получить специальный комплект.

Предзаказ бокс-сета: www.GeneSimmonsVault.com