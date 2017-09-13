Баста, Мацуев и Курентзис поборются за звание «Музыкант года»

Как сообщает Life.ru со ссылкой на сайт издания, результаты по всем номинациям, включая "Музыканта года", станут известны уже сегодня.

За звание лучшего по версии GQ среди музыкантов кроме Василия Вакуленко борются пианист Денис Мацуев, певец Иван Дорн, худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис и хип-хоп-исполнитель Хаски.

Журнал отметил такие достижения Басты, как создание нескольких проектов, в рамках одного из которых исполнитель и продюсер выпустил в этом году альбом "Лакшери". Помимо того, в апреле этого года во время концерта рэпера в "Олимпийском" 35 тысяч фанатов, собравшихся около панорамной сцены, хором исполнили песню "Медлячок".