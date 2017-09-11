Басте запретили въезд на Украину на 3 года

"Апостроф" обращался в Службу безопасности Украины с вопросом, принималось ли этим органом решение относительно указанного гражданина РФ, поскольку он после аннексии Крыма выступал с концертами на полуострове.



Баста

В ответе СБУ говорится, что было принято решение запретить Басте въезд в Украину на три года.

"Согласно ст.13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности государства принято решение о запрете въезда в Украину указанном Вами в запросе гражданину РФ сроком на три года", - говорится в документе.

Cледующий концерт Басты в Киеве был запланирован на 1 декабря 2017 года.