Батагов выпустил альбом «Где нас нет. Письма Игуменьи Серафимы»

«Это сочинение в каком-то смысле можно считать продолжением “Писем Рахманинова”, написанных под впечатлением от посещения могилы Рахманинова. Отправной точкой для нового фортепианного цикла стало впечатление не менее сильное, и тоже в Америке, и тоже связанное с Россией: Ново-Дивеевский монастырь и кладбище. Это русский православный монастырь, а на кладбище похоронены в основном те, кто покинул Россию после переворота 1917 года, и их семьи – в общей сложности около 7 тысяч человек.

Но если идея “Писем Рахманинова” была полностью придумана мною, то есть писем как таковых в “действительности” не было, то в новом сочинении есть невыдуманный сюжет и подлинные письма Наталии Александровны Янсон (1895 – 1988). После смерти мужа, Михаила Алексеевича Янсона (1887 – 1953), биолога, педагога, религиозного писателя и общественного деятеля, Наталия Александровна постриглась в монахини под именем матери Серафимы. В последние годы своей жизни была игуменией Ново-Дивеевской обители. В её письмах отразилась история русской эмиграции, история страны, погибшей в 1917 году и продолжающей жить в тех людях, которые навсегда сохранили в себе свет русской культуры и духовных традиций», - рассказал музыкант об альбоме.