«Би-2» о новом клипе: Это будет бомба

«Это новая песня из нашего альбома «Горизонт событий», который появится в самом конце сентября. Песня называется «Виски». Мы ее исполнили с замечательным американско-исландским музыкантом Джоном Грантом, если кто знает. А кто не знает – советую послушать. Замечательный исполнитель и еще офигенный композитор. Навскидку написал в прошлом года альбом Робби Уильямсу, практически все песни. Для Кайли Миноуг, Шинеад О Коннер, и сейчас для Элтона Джона делает альбом. Клип мы снимали с нашим режиссером Игорем Шмелевым, клип появится 4 сентября, я говорить ничего не буду, но это будет бомба», - рассказал музыкант НСН.

Ничего конкретного про сюжет клипа музыканты говорить не стали, но фотографиями со съемок в соцсетях все-таки поделились. Судя по ним, для съемок ролика на песню «Виски» группе «Би-2» пришлось отправиться в деревню.