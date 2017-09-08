«Би-2» показали борщевой хоррор «Виски»

Джон Грант: Мы познакомились после моего концерта в ноябре в Москве, ребята пришли ко мне за кулисы. После этого несколько раз переписывались, а когда меня пригласили, я конечно же сразу сказал «да», потому что для меня это большая честь.

Шура: Когда записывались, Джон говорит: «Ну, у меня, наверное, сильный акцент...». А мы ему: «Это прекрасно! У тебя замечательный акцент!» Джон отлично говорит по-русски, поэтому получилось очень естественно.

В качестве съёмочной площадки видео «Виски» было выбрано место историческое, если не сказать — легендарное: деревня Бородино, в клипе получившая совсем другое название (no spoilers!).

Лёва: Нам в любом случае была нужна локация, где присутствуют старые избы, где можно использовать инвентарь, сохранившийся с тех времён…

Главные роли в снятом этим летом музыкальном видео, которое сами музыканты охарактеризовали как «борщевой хоррор», исполнили участники Би-2, Джон Грант и актеры Станислав Дужников и Ольга Ефремова.

Режиссёром клипа, а точнее даже музыкального фильма-триллера, снова стал Игорь Шмелёв, ранее уже работавший с группой над видео «Компромисс», «Лайки», «Птица на подоконнике» и «Лётчик».

Релиз нового альбома Би-2 «Горизонт событий», в который войдёт песня «Виски», состоится 29 сентября.