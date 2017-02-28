Би-2 снова выпустили «Птицу на подоконнике»

Режиссером и аниматором клипа стал Александр Свирский, а продюсером — Павел Мунтян (студия Toonbox).

Оригинальная версия клипа «Птица на подоконнике» вышла 1 декабря 2016 года. Песню на стихи Ильи Кормильцева вместе с Би-2 записали и другие известные исполнители — друзья музыкантов: Диана Арбенина, Владимир Шахрин, Найк Борзов, Настя Полева, Михаил Карасёв, Алексей Могилевский и Муся Тотибазде, которые также появились в снятом Игорем Шмелевом клипе. На минувшей неделе это видео принесло группе награду «Нашего радио» в категории «Клип» на Х юбилейной церемонии вручения премии «Чартова дюжина».