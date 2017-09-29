«Би-2» выпустили «Горизонт событий»

Шура Би-2: Пластинка — она как спектакль, как книга, как кинофильм. Если все в ней будет ровно, одной историей — это хорошо и стильно, но это скучно.

Одиннадцать новых песен — новых уникальных историй, пять бонус треков — каверов и совместных работ, пять новых клипов — музыкальных short movies и новые приглашенные артисты.

Лёва Би-2: Как правило, творчество задает вопросы, а не отвечает на них. И чем больше ты задашь вопросов в одном альбоме, тем интереснее будет потом наблюдать реакцию слушателей.

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Лёва Би-2: Когда набираешь обороты и работаешь над пластинкой, то по окончании процесса ещё по инерции продолжают появляться музыкальные модели. Поэтому есть песни, музыкальные модели которых появились сразу же после выхода альбома #16плюс. Потом некоторое время, по-моему, в течение года мы просто собирали материал, наполняли сосуд. Потому что, как правило, после выпуска пластинки наступает полное опустошение, и нужно собирать новую информацию, которая тебе будет помогать работать над новой пластинкой. И какое-то время мы потратили на то, чтобы впитать в себя новые впечатления о жизни: это новая музыка, искусство, спектакли, кино, книги, общение, путешествия и так далее...А потом наступает момент, когда мы решаем, что вот — всё, мы приступаем к работе над новой пластинкой. Вот этот период времени определен какими-то рамками — от двух до полутора до года. Активная фаза - это последний год.

Лёва Би-2: Перед работой над новой пластинкой я покупаю молескин и уже на первой титульной странице начинаю набрасывать предполагаемые названия нового альбома. Вот «Горизонт событий» - это Шура придумал. И вот на титульной странице появляется надпись, я в течение подготовительного процесса - читая книги, смотря фильмы, общаясь с людьми, - выписываю какие-то фразы, слова. И этот молескин очень быстро заполняется какими-то обрывочными мыслями. И потом я весь этот ворох приношу к Яну Николенко, и мы с ним начинаем разгребать эти наработки - он помогает мне все структурировать. Благодаря своему таланту он чувствует фонетическую естественность звучания идеи. Заведующим музыкой на этой пластинке выступаю я, а все тексты мы делаем вместе с Янчиком. И с каждым альбомом мы все лучше понимаем друг друга, и более трепетно относимся к идеям друг друга.

Шура Би-2: На мой взгляд, в этой пластинке творческий тандем Лёвчика и Яна встал на такой высокий уровень, которого еще не было ни в одном альбоме Би-2. Он превзошел даже мои ожидания. Вы просто вслушайтесь в тексты!

О названии «Горизонт событий»:

Лёва Би-2: Не хочется объяснять ни название, ни смысл песен. Хочется оставить свободное пространство для фантазии наших слушателей. Вот мы решили занять такую позицию. Конечно, и песни, и слова, и название альбома — все не случайно. Но все же, давайте, пофантазируйте сами!

Шура Би-2: Да, это определенный кроссворд, который вам предстоит самим разгадать, понять, что же мы туда зашифровали.

О записи альбома «Горизонт событий»

Шура Би-2: Записывали мы «Горизонт событий» на протяжении последних двух лет в Москве в студии Сергея Большакова и Дэна Юровского - «Параметрика». Также мы сотрудничали очень плотно с Андреем Лебедевым, с ним мы делали аранжировки.

Лёва Би-2: Самое интересное, что в этой пластинке самым тяжелым этапом оказалось сведение.

Шура Би-2: Раскрою вам секрет: записывается все практически с первого раза, все изменения и находки происходят в процессе сведения. Самым тяжелым и с другой стороны самым интересным он оказался потому, что там находилось новое звучание. Эта пластинка отличается по звуку от альбома #16плюс, хоть и сделана тем же самым человеком — Эдрианом Бушби. Мы искали, скажем так, определенный новый звук. Искали, как Би-2 могут звучать чуть-чуть по-другому. Я не говорю, что мы радикально изменились и заиграли кантри или, например, хип-хоп. Искали, в принципе, что в рамках группы Би-2 можно привнести новенького. И вот как раз на песне «Летчик» ставились все основные эксперименты. Финальной стадией стал мастеринг — им в Штатах снова занимался Брайан Гарднер. По-моему, это одна из самых долгосрочных наших работ. Дольше, чем над этой пластинкой, мы ни над одним альбомом не работали.

О презентации альбома «Горизонт событий»

Шура Би-2: Несколько лет назад мы решили, что выступать на фоне черного задника, как мы это делали раньше, нам стало скучно. Поэтому мы стали привлекать к разработке сценографии разные компании, разных людей. Мы сотрудничали с «Всегда Красиво» - они делали, например, наше шоу в «Крокусе» с оркестром и #16плюс. Потом у нас появился Давид Мисакян, мы начали экспериментировать со светом и с видео. А этот раз была поставлена такая задача: нам хотелось, чтобы в каждом городе, будь то Рязань, Нижний Новгород, Москва или Питер — все наши поклонники видели абсолютно одно и то же шоу. Независимо от размера площадки. И вместе с нашими друзьями, компанией Imlight, мы придумали уникальный экран — поворотный во всех плоскостях. За три месяца они создали специальные кронштейны — таких нет еще нигде в мире. Наш экран будет двигаться во всех плоскостях и направлениях, и у зрителя будет создаваться ощущение, что он находится в космическом корабле или вообще в космосе. Видео-контент подготовил режиссёр Игорь Шмелёв, а дизайн разработал Mishka Luganski. Все раскрывать не буду — скоро сами все увидите.