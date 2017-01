Би-2 выпустили новый концертный альбом

Музыканты исполнили главные песни из всех своих альбомов, а также две новые композиции - «Лайки» и «Алиса» (памяти А. Ротаня) — уже ставшие любимыми публикой хитами.

Запись концерта 26 ноября была издана интернет-альбомом The Best Of @ Crocus City Hall, 26/11/16. Official bootleg, в который вошли live версии всех песен, прозвучавших тем вечером на выступлении группы, а также инструментальный бонус — соло барабанщика Би-2 Бориса Лифшица.



название

Трек-лист:

1. Зажигать

2. Революция

3. Хипстер

4. Забрали в армию

5. Дурочка

6. Сердце

7. Её глаза

8. Лайки

9. Алиса (памяти А. Ротаня)

10. Скользкие улицы

11. Научи меня быть счастливым

12. Серебро

13. Компромисс

14. Мать

15. Последний герой

16. Bowie

17. Drum solo

18. Волки

19. Варвара

20. Моя любовь

21. Мой рок-н-ролл feat. Ева Би Два

22. Вечная призрачная встречная

23. Полковнику никто не пишет

24. Молитва