Би-2 запустили проект «Горизонт событий»

Первые 2 сингла с альбома уже изданы и звучат на концертах группы: это песни «Лайки» и «Лётчик» — ключевой трек из «Горизонта событий», задающий настроение всей пластинке, как по звуку, так и по внутреннему содержанию. В настоящий момент продолжается запись и сведение альбома, а его релиз намечен на середину сентября.

Все предыдущие проекты Би-2 на planeta.ru неизменно набирали миллион, на этот же раз группа планирует установить новый рекорд — 3 миллиона рублей. Более того, проект «Горизонт событий» станет самым стремительным в «планетной» истории Би-2 — у поклонников будет всего 2,5 месяца на то, чтобы стать его акционерами.