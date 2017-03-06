Билан рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Медики рекомендуют артисту хирургическое вмешательство после диагностированных у артиста грыж на позвоночнике.



Дима Билан

— Это правда, в последнее время у меня были адские боли, — признался Life.ru Билан. — Немели пальцы рук — я не мог делать элементарные вещи: застёгивать молнии, открывать кошелёк, держать что-то в руке. Не мог спать из-за всего этого. Когда обратился к медикам, не мог полчаса лечь на МРТ — препараты не действовали. Мануальщик нашёл у меня даже не три, а пять грыж на позвоночнике. Сейчас мне лучше, уверяю, что после отдыха, который считаю в данном случае необходимым, вернусь и займусь лечением вплотную.

Билан пояснил, что вернётся в Москву в 20-х числах марта — впереди у него прямые эфиры шоу "Голос. Дети", где он задействован в роли наставника, а также запланированные гастроли.