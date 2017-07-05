Биография The Beatles выйдет в июле

"На всем белом свете существует единственная авторизованная биография The Beatles, и вы держите ее в руках; единственная успешная попытка понять и описать феномен The Beatles — изнутри. В 1967–1968 гг. писатель и журналист Хантер Дэвис провел 18 месяцев с группой, находившейся тогда на творческом пике. В качестве их официального биографа, он получил беспрецедентный доступ не только к Джону, Полу, Джорджу и Ринго, но также к их друзьям, родным и коллегам-музыкантам. И за прошедшие с выхода книги почти полвека эта связь не оборвалась: Дэвис продолжал общаться со своими героями, а книга наполнялась от издания к изданию новым материалом", - говорится в пресс-релизе.