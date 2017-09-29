«Большая опера» начинает пятый сезон

Состав жюри – звёздный: бас-баритон Бруно Пратико (Италия), сопрано Гвинет Джонс (Великобритания), сопрано Надя Михаэль (Германия), сопрано Кристина Ополайс (Латвия), театральный режиссёр Дмитрий Бертман (Россия).



Жюри

Десять участников из России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Сербии, Узбекистана и Украины пробуют свои силы под прицелом телекамер. Не все выдержат марафон из 9 конкурсных туров, с каждой программой претендентов на победу будет становиться все меньше и только трое самых лучших дойдут до финала, который состоится в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В пятом, юбилейном, сезоне проекта состав участников подобрался как никогда сильный, что уже отмечают судьи. «Я была восхищена всеми конкурсантами. Уровень участников такой высокий, что для меня было огромной проблемой кого-либо выделить, – делится впечатлениями Гвинет Джонс (Великобритания), выдающаяся оперная певица, режиссёр, сценограф и педагог, президент Британского Вагнеровского общества, Дама-Командор ордена Британской империи.

«Великолепная программа, великолепные певцы, великолепный оркестр», – отметил главный дирижёр Мадридского Teatro de la Zarzuela и Барбьери оркестра Оливер Диаз, который на первых двух съёмках встал за пульт Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

«А вообще, дирижёры оркестров будут сменять друг друга на протяжении всего проекта. Будут российские музыканты, приедут мастера из Греции, Азербайджана», – поясняет член жюри проекта, оперный режиссёр Дмитрий Бертман.

В начале сезона волнуются все. Переживают даже опытные ведущие – Сати Спивакова и Андрейс Жагарс. «Испытываю сейчас ощущение такого трепетного счастья, предвкушение открытия, потому что открытие - это для меня самое дорогое, что есть в профессии", - поделилась Сати Спивакова.

Некоторые конкурсанты уже являются солистами театров, но участие в проекте для них – это, прежде всего, шанс заявить о себе более широко. «“Большая опера” вызвала у меня огромный интерес, – говорит участница из Узбекистана Барно Исматуллаева. – Это ведь не просто какой-то конкурс, это телевизионный и масштабный проект. Он даёт больше популярности, чем обычные конкурсы, даёт хороший толчок к дальнейшему развитию». Не обошлось и без проблем. Например, кто-то не привык петь в микрофон. Как с юмором прокомментировал участник из Беларуси Владимир Дмитрук, «если жюри пока ещё меня не выгонит и даст мне шанс потренироваться петь в микрофон, я надеюсь, в следующих турах буду чувствовать себя более уверенно».

Кто-то остался доволен своим выступлением, кто-то – нет, но все участники с надеждой ожидают судейского решения и строят планы на ближайшее будущее. «Участие в проекте – это приключение, – говорит конкурсантка из России Мария Буйносова. – Нам предстоит исполнить русскую музыку, дуэты, причём не с конкурсантами, а с приглашёнными гостями, bel canto,оперетту. В общем, нас ждёт увлекательное музыкальное путешествие».

Отсняты две первые программы проекта. Судьями было высказано немало замечаний участникам и дано ещё больше рекомендаций, но определяющим из них и придающим уверенности можно назвать совет члена жюри певицы Нади Михаэль (Германия): «Мы выслушиваем очень много разных мнений со стороны, а на самом деле никто не знает лучше нас, на что мы действительно способны. И я хочу именно это передать участникам».

Эфир на телеканале «Россия-Культура» еженедельно по субботам с 21 октября.