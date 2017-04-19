Большой театр стал доступен для слабовидящих и слепых людей

Об этом говорится в материалах правительства, подготовленных к ежегодному отчету в Госдуме, пишет ТАСС.

"Мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата реализованы в 11 театрах; мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями слуха в полном объеме осуществлены в двух театрах; мероприятия по созданию условий доступности для инвалидов с нарушениями зрения завершены в одном театре (Государственном академическом Большом театре России)", - говорится в материалах правительства.