Бюст Иосифу Кобзону открыли в Бурятии

"В этом году ровно 20 лет как он стал депутатом Государственной Думы от Агинского округа. И все эти годы он достойно представляет округ, а теперь и Забайкальский край, в высшем законодательном органе нашей страны", - цитирует пресс-служба заместителя председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и безопасности Баира Жамсуева.

Бюст Кобзону был открыт в рамках празднования 80-летнего юбилея Агинского Бурятского округа, 45-летия со дня вручения округу ордена Дружбы Народов и 40-летия со дня вручения ордена Трудового Красного Знамени.

Это первый памятник Кобзону на территории России. Статуя народного артиста в 2003 году была установлена в украинском Донецке, поскольку он родился в Донецкой области.