ЦБ считает преждевременным регулирование краудфандинга

«Учитывая небольшие объемы этого рынка, Банк России считает преждевременным вводить в этой сфере регулирование, чтобы не помешать формированию бизнес-моделей и их анализу в формате мониторинга»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ.

В качестве условии введения регулирования в Банке России назвали увеличение масштабов операций, либо появление существенных событий риска, таких как возникновение и быстрый рост нового негативного тренда. «Плавный переход к регулированию этого сегмента планируется не ранее 2018 года. В настоящее время в Банке России идет подготовка к тестированию на ряде площадок, выразивших готовность добровольно принять на себя некоторую регуляторную нагрузку»,— отметили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ подготовил «дорожную карту» по разработке правил работы онлайн-площадок, оказывающих услуги по организации взаимного финансирования (краудфандинга) включая сектор P2P (кредитование гражданами друг друга). Тестирование новых правил пройдет в течение года, по результатам появится профильный закон.