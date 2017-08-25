Charles Aznavour получил звезду на «Аллее славы»

"После сегодняшнего дня, после этой звезды я могу сказать, что отчасти стал калифорнийцем, поскольку здесь также живет моя дочь и мои внуки", — приводит агентство Франс Пресс слова Азнавура.



Шарль Азнавур

Французский шансонье Шарль Азнавур, который родился в семье выходцев из Армении, признан лучшим эстрадным исполнителем века по версии CNN и журнала Times. За 70-летнюю карьеру маэстро было продано 100 миллионов дисков, написано 1200 песен, сыграно 80 ролей в фильмах, выпущено 294 альбома и проведено более 1000 концертов в 94 странах мира.

РИА Новости