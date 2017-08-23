«Чайф» не успел получить визы в США в Екатеринбуге

Между тем директор коллектива Илья Спирин заверил НСН, что поездка состоится, поскольку музыканты успели получить рабочую визу. Однако с определенными трудностями все же столкнулись.



Чайф

«Угрозы срыва нет, думаю, у нас все состоится. События развивались так, что в пятницу музыканты "Чайфа" успели получить так называемую рабочую петицию – разрешение на работу в Соединенных Штатах, - рассказал НСН директор "Чайфа". - Конечно, мы собирались за визами в екатеринбургское консульство, потому что там живет группа «Чайф». Но консульство в понедельник неожиданно закрылось. Поэтому поедем в Москву», - пояснил Спирин.

По словам антрепренера, в случае непредвиденных сложностей группа рассчитывает на помощь атташе по культуре посольства США:

«У группы с весны идет по России тур «Вместе теплей». Порядка 40 городов мы здесь проехали. И у нас сейчас начинается осенняя часть тура – это Лондон, США и Канада, еще семь городов. Билеты уже проданы, поэтому отменять гастроли мы не можем и не будем. Основная часть визового процесса пройдена – рабочая виза получена. Осталось только техническая часть - откатать отпечатки пальцев и вклеить в паспорта саму визу. Для этого надо попасть в посольство, мы уже записаны. Надеюсь, подключится атташе по культуре посольства США и министерство внешнеэкономической деятельности Свердловской области. Вчера наш министр уже дал поручение, так что надеюсь, мы увидимся в Америке с нашими поклонниками», - признался собеседник НСН.

При этом, дипломатическая война между Россией и США, которая косвенно коснулась музыкантов, не произвела на рокеров особого впечатления.

«Мы все родились в Советском Союзе. Тогда попасть в США не было вообще никакой возможности. А сейчас вместо консульства в Екатеринбурге нужно всего лишь доехать до Москвы. Я считаю, это всего лишь мелкие неудобства», - от лица музыкантов "Чайфа" заявил НСН импресарио.

Напомним, 21 августа США объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз россиянам. В Москве процедура приостановлена до 1 сентября, в регионах России – на неопределенный срок. Эта мера стал реакцией на высылку из страны 755 американских дипломатов.