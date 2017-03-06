Cкончался исполнитель хита I'll Be Your Everything

Как сообщает Life.ru со ссылкой на AP, по предварительным данным, музыкант мог совершить самоубийство.

Последние годы Томми Пейдж занимал должность одного из издателей журнала Billboard. Одно время он также занимал высокую должность в звукозаписывающей компании Warner Bros. Records и сыграл существенную роль в карьере такой популярной группы, как Green Day.

— Мы все очень скорбим в связи со смертью нашего друга и коллеги. Его душа притягивала, и он был настоящим артистом, — заявил президент Billboard Entertainment Group Джон Амато.