Цюрихский оперный театр возглавит россиянин

Об этом стало известно «Газете.Ru» из источников в музыкальных кругах.

Ранее Фихтенгольц возглавлял аналогичное подразделение в Баденском государственном театре немецкого Карлсруэ, совмещая с должностью художественного руководителя Международного Генделевского фестиваля. В России работал руководителем долгосрочного творческого планирования Большого театра, а ранее – программным директором Пасхального фестиваля под руководством Валерия Гергиева. Фихтенгольц – музыковед, музыкальный критик, продюсер оперных концертов и фестивалей, выпускник Академии им. Гнесиных.

«Цюрихский оперный театр вошел в мою жизнь с легендарными постановками опер Монтеверди, сделанными Жан-Пьером Поннелем и Николаусом Арнонкуром – они во многом повлияли на мое видение театра, — рассказал Фихтенгольц «Газете.Ru». – «Цюрих был и остается одним из моих главных ориентиров в мире оперы, и получить приглашение работать в Цюрихе – это огромная честь для меня и огромная ответственность. Не думаю, что это стало бы возможно без того опыта, который я накопил в Баденском государственном театре в Карлсруэ, который стал моим домом на четыре года».