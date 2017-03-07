«ДДТ» выпустит «Историю звука»

Новое коллекционное издание можно будет приобрести на предстоящем концерте коллектива в Санкт-Петербурге. Сборник «История звука» состоит из тридцати семи композиций, написанных на протяжении тридцати семи лет существования коллектива. Фактически в это издание вошли композиции, которые звучали на концертах с одноименной программой. Все треки представлены в оригинальных студийных версиях.



Юрий Шевчук

Помимо известных произведений, в сборник также вошла новая песня. Это – композиция «Любовь не пропала». Она уже исполняется на концертах команды и даже была представлена в телеэфире, во время интервью Юрия Шевчука в программе «Вечерний Ургант». Теперь композицию можно будет услышать и на диске.

Специальное трёхдисковое издание будет продаваться на концертах «ДДТ» по «антикризисной» цене – 600 рублей. Поступит ли издание в интернет-магазины, пока неизвестно. Старт продаж диска назначен на 11 марта, когда программа «История звука» будет представлена в Санкт-Петербурге.

Премьера концертной программы «История звука» состоялась осенью 2016 года, напоминает "Репродуктор". Впервые в истории «ДДТ» музыканты объединили старые песни из разных альбомов в одну программу. Произведения представлены несколькими блоками, которые условно можно разделить по временным периодам: 80-е, 90-е и 00-е. 518