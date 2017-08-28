«ДДТ» выпустит «Прозрачный» на виниле

Лимитированное коллекционное издание последней на текущий момент студийной работы легендарного коллектива поступит в продажу 15 сентября 2017 года, пишет "Репродуктор".
Релиз издания осуществляет компания Imagine Club. Альбом выпускается на двух прозрачных дисках-гигантах. Отличительной чертой издания станет нестандартный формат конверта.
Тираж пластинок составит 1000 экземпляров. К каждому диску прилагается многостраничный буклет. Специальный мастеринг материала делался в Лондоне. Новое издание станет отличным подарком поклонникам коллектива и коллекционерам.
Напомним, что релиз альбома «Прозрачный» состоялся весной 2014 года.
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