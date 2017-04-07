Deep Purple выпустили альбом InFinite

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Одна из самых влиятельных британских музыкальных групп Deep Purple выпустила новый, двадцатый по счету альбом.

Deep Purple по праву считаются одной из самых влиятельных британских рок-групп всех времен. С 120-ю миллионами проданных альбомов по всему миру, они являются одной из самых любимых британских групп. Не так давно введеные в Зал Славы рок-н-ролла, они вдохновили и сформировали вкус нескольких поколений музыкантов и поклонников с такими своими альбомами, как "In Rock" или "Machine Head". Эти альбомы уже стали важными главы в истории рок-музыки. Альбом “NOW What?!”, выпущенный в 2013 году, вознес Deep Purple обратно на вершины хит-парадов по всему миру.

Естественный продолжатель линии и мирового успеха альбома "NOW What?!" - новый диск "InFinite" был также спродюсирован Бобом Эзрином. "InFinite", возможно, самый "семидесятнический" альбом Deep Purple из всех, выпущенных после реюниона 1984 года с диском "Perfect Strangers". Эзрину и музыкантам Deep Purple удалось захватить чистейший перпловский классический звук, - говорится в пресс-релизе.

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