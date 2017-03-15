Дельфин презентовал анимационный клип «Помни»

«Помнить можно о многом. О людях, событиях, музыке, прочитанных книгах… Но самое важное — помнить о том, что все закончится. Как раз это знание придает смысл всему происходящему», — рассказал музыкант.

Новый клип был создан художником-мультипликатором Никитой Лыськовым. До этого он в свое удовольствие нарисовал анимацию для неофициальной версии ролика на трек Дельфина «Частицы».

«Фанклип стал популярным, его увидел Дельфин и использовал видео у себя на концертах в качестве сопровождения. С этого момента я начал время от времени предлагать разные идеи для совместного творчества, но все как-то не складывалось. Когда я услышал «Помни», мне ничего даже придумывать не пришлось: изображения возникали в голове сами собой, мне оставалось их только нарисовать. Я сделал первый фрагмент на 40 секунд, Андрею идея понравилась, и за три месяца анимация была готова. Во время работы над клипом я постоянно убирал все лишнее, упрощал изображение, старался, чтобы картинка не спорила с музыкой, но и не вторила ей. Собака, слезы, глаза, снег, пепел, звезда, кленовый лист, пустота, черная птица, дерево… Если вы хорошо знакомы с музыкой Андрея, то заметите, что клип состоит из образов, которые встречаются в его стихах», — рассказал Лыськов.

Трек «Помни» и весь альбом «Она» можно будет послушать вживую в Санкт-Петербурге 22 апреля в клубе «Космонавт».