Depeche Mode – Spirit

Columbia Records, 2017.

Жанр: электроника, поп-баллада.

14-й альбом Depeche Mode мог стать любым. Их любят вне зависимости от идей. Было время, когда новые контексты сотрясали умы, или не сотрясали. Если кто ждал от нового альбома группы, то скорее новой позиции. Музыканты обманули. Нет никакой новой позиции, но есть привычные по звуку композиции. Странно, что многих так можно обмануть.

Давайте начистоту. В мире произошло слишком много событий, на которые от Depeche Mode ждали отклика. От насилующих женщин арабских мигрантов до стены с Мексикой. И что, «запрыгивать на броневик революции» — это ответ? Отнюдь не ответ.

Нужны новые мифологемы, подобно «Персональному Иисусу», но их больше нет. Depeche Mode идет проторенными путями, проторенными гармониями, узнаваемыми месседжами. Возможно, это самый бессильный альбом для бывших властителей дум. Техника осталась, идей же нет. Жизнь предъявила чересчур неразрешимые задачи. Хотя с точки зрения обычного поп-альбома — все в дистиллированном порядке. Встроились в шеренгу? Встроились.

Главное тут — противостояние мировоззрений. Depeche Mode, хотя и начали революцию звука с жонглирования битами и семплами, дальше идти не решились. А битмейкеры пошли дальше. И преуспели. В результате они могут свысока насмехаться над «старорежимным» звуком Depeche Mode, а эксперименты Depeche Mode сугубо ограничены в своем ранжире. Для Гэхэна и Гора времена непростые, и они берут изобретательностью. Череду гармоний они строят красиво, но с переходам на персональные мелизмы есть уже трудности. Где-то грубовато, где-то шаблонно-ожидаемо.

Да как же вырваться за эти рамки ожидаемого? Неизвестно. Depeche Mode слишком любима и известна, чтобы советовать. Альбом Spirit показывает скорее перспективы, чем статус. Видна любовь к семплерам, видна склонность к объемным панорамам звука — Господи, да даже части перечисленного нет у 99% модных музыкантов! Чего цепляться, казалось бы? Потому что это Depeche Mode. Для сохранения статуса — достаточно, для актуальности — совсем нет.

Гуру КЕН