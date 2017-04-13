Depeche Mode — Spirit

Venusnote, 2017.

Жанр: электроника, блюз.

Собственно, что желать от пусть великой группы, но созданной 37 (!) лет назад, и выпускающей уже 14-й студийный альбом? Только подтверждений того, что они живы телом и душой. Подтверждение прибыло. Spirit записали точно люди с фантазией, не списавшиеся и не спившиеся. Это очень мощный альбом для группы с такой богатой историей.

Эти 12 песен можно использовать как угодно. Есть 12 песен для блистательного концертного исполнения (со всеми этими надписями на пол-стадиона и летающими космическими пиратами). Есть 1 радиохит Where's the Revolution. Есть несколько блюзов (выделяется The Worst Crime, конечно). Есть и проходные песни. Вполне себе баланс, если ты делаешь 14-й альбом и до этого были гениальные (называть не буду, каждый для себя такие точно назовет).

С одной стороны, все это невероятно скучно — выискивать что-то хорошее, отчетливо понимая масштабы балласта. С другой, - своими текстами «Депеша» сделали всех, включая U2, - ёрничество в духе «мы всё просрали» весьма характерно. Мартин Гор, Энди Флэтчер и Дейв Гаан — все-таки в первую очередь умные и рефлексирующие. Саунд делал Джеймс Форд (он и барабанах тут изрядно поиграл), и при всей его живости есть много вопросов к плотности, чем всегда славились Depeche Mode.

Но есть еще третье измерение. Буквально каждый трек альбома можно себе представить на стадионе как концертный номер экстра-класса. Не песню, а именно номер. С «мы всё просрали» текстом на всю ширь стадиона — знаете, это весьма впечатлит миллионы многих. Заставит-таки задуматься. Разве это не миссия искусства, по гамбургскому-то? «Депеша» не мелочатся по поводу избрания Трампа или миллионов мигрантов — они говорят по-крупному выпукло. И это может сработать.

Так что отдыхайте на тему хитов или антикварных семплов, ребята. Depeche Mode выпустил просто альбом. Не больше, но и не меньше.

Оценка: 7 из 10.

Вадим ПОНОМАРЕВ