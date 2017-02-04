Depeche Mode выпустили сингл Where’s The Revolution

Композиция, отрывки из которой Depeche Mode показали на своей пресс-конференции в Милане, стала первой новой музыкой от группы за 4 года и первой работой с их долгожданного 14 студийного альбома Spirit, который выйдет на уже 17 марта.

Spirit — это первая коллаборация группы с продюссером Джеймсом Фордом из Simian Mobile Disco (Foals, Florence & The Machine, Arctic Monkeys). Напомним, что последний альбом группы Delta Machine вышел в 2013 году и дебютировал на #1 строчке чартов в 12 странах. Новая студийная работа Depeche Mode уже собрала восторженные отзывы журналистов, которым довелось прослушать превью альбома: так, Q Magazine назвал Spirit «самой заряженной пластинкой Depeche Mode за последние годы».

Depeche Mode поддержит выпуск нового LP мировым турне, которое подарит новым и старым фанатам возможность побывать на знаменитых живых выступлениях группы. Первый этап Global Spirit Tour (билеты уже в продаже) будет состоять из 34 концертов, которые группа даст в 21 городе Европы перед аудиторией свыше 1,5 млн человек. Турне начнется 5 мая в Стокгольме (Швеция) и уйдет на перерыв на одном из самых больших стадионов Европы; затем гастроли группы продолжатся летом в Северной и Южной Америке.