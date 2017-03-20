Дмитрий Курляндский стал лауреатом премии Франко Аббьяти

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Итальянская Национальная ассоциация музыкальной критики присудила ежегодную премию Франко Аббьяти за 2016 год российскому композитору, музыкальному руководителю Электротеатра «Станиславский» Дмитрию Курляндскому.

Как сообщает сайт Colta со ссылкой на Classic Voice, он награждается в категории «Лучшая итальянская премьера»: в 2016 году в Италии были впервые исполнены произведения Дмитрия Курляндского «Карты несуществующих городов. Санкт-Петербург» (2015), «Знаки препинания» (2008) и «The Riot of Spring» (2013).

Премия Франко Аббьяти была учреждена в 1980 году, она ежегодно вручается в одиннадцати номинациях, таких как «Спектакль», «Режиссер», «Дирижер», «Солист» и «Музыкальная инициатива». Среди представителей России, удостоенных премии в XXI веке, дирижеры Владимир Юровский и Юрий Темирканов, режиссер Дмитрий Черняков, певица Ольга Перетятько, пианисты Григорий Соколов, Даниил Трифонов и Евгений Кисин.

В номинации «Итальянская премьера» российские композиторы не награждались с 1991 года, когда премию Франко Аббьяти получила Софья Губайдулина.

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