Дмитрий Курляндский стал лауреатом премии Франко Аббьяти

Как сообщает сайт Colta со ссылкой на Classic Voice, он награждается в категории «Лучшая итальянская премьера»: в 2016 году в Италии были впервые исполнены произведения Дмитрия Курляндского «Карты несуществующих городов. Санкт-Петербург» (2015), «Знаки препинания» (2008) и «The Riot of Spring» (2013).

Премия Франко Аббьяти была учреждена в 1980 году, она ежегодно вручается в одиннадцати номинациях, таких как «Спектакль», «Режиссер», «Дирижер», «Солист» и «Музыкальная инициатива». Среди представителей России, удостоенных премии в XXI веке, дирижеры Владимир Юровский и Юрий Темирканов, режиссер Дмитрий Черняков, певица Ольга Перетятько, пианисты Григорий Соколов, Даниил Трифонов и Евгений Кисин.

В номинации «Итальянская премьера» российские композиторы не награждались с 1991 года, когда премию Франко Аббьяти получила Софья Губайдулина.