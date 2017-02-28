Добронравова лишили прав за отказ от медосвидетельствования

Об этом «Ленте.ру» сообщил директор музыканта Антон Дорин во вторник, 28 февраля.



Александр Добронравов

«Если такая ситуация произошла, значит так и должно быть, а выступать в качестве оправдывающейся стороны никому бы не хотелось. Да и бесполезно пытаться что-то доказать», — заявил представитель исполнителя.

Ранее во вторник Добронравов был признан виновным статье 12.26 Кодекса об административных правонарушений («Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Помимо лишения права управления транспортным средством, наказание предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.

Композитора остановили инспекторы ДПС в начале февраля. Ему предложили подышать в трубку или пройти медицинское освидетельствование в больнице, однако он отказался в связи с плохим самочувствием.