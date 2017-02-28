Добронравова лишили прав за отказ от медосвидетельствования

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Певец и композитор Александр Добронравов не собирается обжаловать решение Тверского суда Москвы, постановившего лишить его водительских прав на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Об этом «Ленте.ру» сообщил директор музыканта Антон Дорин во вторник, 28 февраля.

Александр Добронравов
Александр Добронравов

«Если такая ситуация произошла, значит так и должно быть, а выступать в качестве оправдывающейся стороны никому бы не хотелось. Да и бесполезно пытаться что-то доказать», — заявил представитель исполнителя.

Ранее во вторник Добронравов был признан виновным статье 12.26 Кодекса об административных правонарушений («Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Помимо лишения права управления транспортным средством, наказание предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.

Композитора остановили инспекторы ДПС в начале февраля. Ему предложили подышать в трубку или пройти медицинское освидетельствование в больнице, однако он отказался в связи с плохим самочувствием.

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