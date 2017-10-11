Александр Добронравов выпустил «Оставайся»

Песня войдет в новый альбом, над которым в данный момент работает певец и композитор. Автор стихов песни «Оставайся» Наталья Касимцева, автор музыки - Александр Добронравов.

«Поэтесса Наталья Касимцева прислала мне несколько текстов, очень понравился ее стиль стихосложения, а особенно тронула строчка «Оставайся с надеждой на вечность». Думаю, что стихи писались с легкой долей грусти, и она все-равно присутствует, но мне по музыке увиделся позитивный настрой. Очень часто спрашивают, а о чем все ваши песни, отвечаю «О вечном и о любви». Мне кажется, что получилась честная современная песня», - рассказывает Александр Добронравов.



Александр Добронравов

«Оставайся», как и многие другие новые и любимые композиции Александра Добронравова можно будет услышать 7 марта 2018 года в Вегас Сити Холле на Юбилейном концерте.